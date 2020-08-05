«Большая стройка» на Донетчине: Глава ОГА озвучил сроки завершения работ

В рамках программы «Большая стройка» в Донецкой области на основной части объектов – в школах и детских садах – работы будут завершены до 1 сентября. Строительство всех 5-ти стадионов планируют завершить до 1 октября. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сегодня, 5 августа, на брифинге в Краматорске.

Он рассказал, что сейчас заканчиваются работы по реконструкции в 5-ти школах. «Это Никольская, Красногоровская, Северская, Селидовская и Желанновская школы. Эти все учреждения являются опорными», – перечислил Кириленко.

Глава области также отметил, что работы идут в 5-ти детских садах: «Юный моряк» в Мариуполе, «Крепыш», «Гусельки», «Одуванчик» в Бахмуте и в дошкольном учреждении в Краматорске по ул. Заводской.

По словам Кириленко, 5 спортивных объектов составляют основный пул, который формирует в регионе программу «Большая стройка».

«Это стадионы в Волновахе, Селидово, Славянске и два спортивных спортивных объекта в Краматорске – спортивно-оздоровительный комплекс и крытое футбольное поле», – напомнил глава ОГА.

«В школах, детских садах и на стадионах работы идут. Задача поставлена, чтобы до 1 октября были готовы стадионы, школы, детские сады – основная часть – до 1 сентября», – добавил Кириленко.

Кроме того, в более широкую программу «Большой стройки» входят мосты, дороги и приемные отделения больниц.

«В июле открыты 3 отремонтированных моста, все они расположены в Бахмутском районе, это мосты через канал Северский Донец – Донбасс, речки Ступки и Бахмутовка. Общая протяженность этих мостов около 200 м, стоимость 69 млн грн, финансрование работ проводилось из госбюджета», – заключил Павел Кириленко.