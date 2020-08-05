Зеленский и Лукашенко обсудили экстрадицию участников «группы Вагнера», воевавших на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, в ходе которого обсуждалась экстрадиция задержанных в Беларуси участников военных действий на Донбассе. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба украинского президента.

Главы государств подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы лиц, которая относится к частной военной компании Вагнера. Отмечена важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории Украины.

Владимир Зеленский выразил убеждение, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания.

«Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», – сказал президент Украины.

Также президенты обсудили еще ряд вопросов, в том числе подготовки к Третьему форуму регионов Украины и Беларуси осенью текущего года, ситуацию с распространением и преодолением последствий коронавирусной инфекции COVID-19 и другие.

Как сообщалось ранее, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика (плюс одного в Гомельской области) российской частной военной компании Вагнера. Среди задержанных в Беларуси также есть лица, воевавшие на Донбассе. Кроме того, есть выходцы из Донецкой области.

Вечером 29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко созвал экстренное совещание по поводу произошедшего. Россия настаивает на освобождении арестованных наемников ЧВК «Вагнер».

Отметим, ЧВК Вагнера (ЧВК «Вагнер», «группа Вагнера») – неофициальное российское вооруженное формирование. ЧВК не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а ее бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 июля 2020 года заявил, что не знает «что такое ЧВК "Вагнер"», и что не слушал о существовании в РФ частных военных компаний.

С 2014 года группа действует на территории Украины, воюя на стороне «Л-ДНР», а также в Сирии. ЧВК «Вагнер» была создана в 2013 году, впервые о ней стало известно в 2015-м благодаря оппозиционным российским СМИ.

«Вагнер» – позывной одного из организаторов группы, российского офицера спецназа ГРУ, подполковника запаса Дмитрия Уткина. Хотя истинным «владельцем» группы называют петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

ЧВК Вагнера включена в санкционный список США.