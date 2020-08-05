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Врач-инфекционист рассказал, к чему нужно готовиться украинцам

05.08.20 14:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украинцам следует готовиться ко второй волне коронавирусной инфекции и сезонному гриппу. Такое мнение выразил врач-инфекционист Андрей Алферов в эфире телеканала «Украина 24».

«Я абсолютно поддерживаю главу Минздрава Максима Степанова по поводу того, что нужно вакцинироваться от гриппа. Это поможет переносить его течение, если будет заражение, и уменьшить риск того, что человек заболеет одновременно и коронавирусной инфекцией, и гриппом – а это может иметь непредсказуемые последствия для людей», – отметил врач.

Напомним, за минувшие сутки COVID-19 поставил новые антирекорды в Украине.

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