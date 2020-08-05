На восстановление жилья в прифронтовой зоне Донетчины выделено более 30 миллионов из областного бюджета

На Донетчине в рамках программы по восстановлению жилья в прифронтовой зоне, которое было повреждено вследствие боевых действий, уже восстановлено около 500 жилых домов. На эти цели из областного бюджета выделено более 30 млн грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сегодня, 5 августа, на брифинге в Краматорске.

«К концу ноября планируем восстановить 1000 жилых домов, этот план поставлен, и он будет выполнен», – подчеркнул глава ОГА.

Он уточнил, что финансирование работ осуществляется за счет средств областного бюджета, материального резерва, на общую сумму 30 млн 872 тыс. грн.

«Это приобретение строительных материалов, которые передаются бригадам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям», – отметил Павел Кириленко.

Глава ОГА также добавил, что в начале карантина в марте не удалось развернуть работы по восстановлению в желаемом темпе, однако сейчас сводные бригады ГСЧС работают в ускоренном режиме, увеличена их численность.