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МВД Украины передаст Италии информацию о 20-ти итальянцах, воюющих в составе НВФ на Донбассе

05.08.20 15:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министерство внутренних дел Украины передаст Италии информацию о 20 итальянских наемниках, воюющих в составе незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом сообщил министр иностранных дел Арсен Аваков в своем Twitter.

В Италии Аваков встретился с главой МВД страны Лучаной Ламорджезе.

«С министром МВД Италии Л. Ламорджезе усиливаем сотрудничество в противодействии оргпреступности, наркоторговле и нелегальной миграции. Благодарен за четкую позицию по итальянским наемникам, воюющим на стороне российских НВФ на востоке Украины: 3-е уже в тюрьмах, передадим информацию еще по 20-ти!», – написал Аваков.

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