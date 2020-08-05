Wi-Fi, кондиционеры, центры услуг: На Донетчине проводят дооснащение КПВВ

На всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой области проводятся работы по дооснащению, а также планируется их расширение за счет дополнительных центров услуг. Об этом сегодня, 5 августа, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге в Краматорске, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнил, что в Донецкой области находятся 4 КПВВ: «Майорское», «Марьинка», «Новотроицкое», «Гнутово».

«С украинской стороны все КПВВ готовы и открыты, но оккупационная власть с их стороны пропускает людей в определенные дни, даже нет четкого графика, в какой именно день недели будет осуществляться этот пропуск. И пропускают по спискам, со специальными мероприятиями – до отпечатков пальцев и фотографирования. Тем самым создаются искусственные препятствия для людей, которые намерены двигаться в сторону подконтрольных украинской власти территорий», – сказал Кириленко.

По его словам, значительного потока на КПВВ пока нет, и в данное время проводится их дооснащение: наносится разметка, устанавливаются, где это необходимо, зоны Wi-Fi, кондиционеры, автоматические шлагбаумы. Также производится текущее содержание пропускных пунктов в рабочем порядке.

«Определенный формат дооснащения, установки дополнительных центров услуг на КПВВ сейчас разрабатывается, в том числе и в части выделения земельных участков. Отрабатывается он непосредственно под руководством профильного министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Какой перечень услуг будет утвержден, за какой период времени мы сможем достроить и оснастить дополнительные постройки на КПВВ – сообщим позднее, когда будет принято окончательное решение, где они будут находиться», – отметил глава ОГА.

Павел Кириленко добавил, что это также делается дополнительно для того, чтобы люди, которые перемещаются через КПВВ и не имеют намерений в дальнейшем находиться на подконтрольной территории, а хотят только оформить документы, получить пенсии, соцвыплаты, получить админуслуги, – не тратили время, а могли все это сделать на ближайшем расстоянии от КПВВ, не далее 1 км.