Зеленский наградил погибшего под Зайцево военного медика

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 304/2020 «О награждении государственными наградами Украины», согласно которому орденом «За мужество» III степени награждены военнослужащие, погибших в зоне проведения Операции Объединенных сил. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба главы государства.

Сообщается, что за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, посмертно награждены старший солдат Игорь Овчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Николай Илин, сержант Алексей Золин и лейтенант Дмитрий Красногрудь.

«Имена героев, отдавших жизнь за территориальную целостность и независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинцев. Их подвиг, непреодолимую силу и любовь к Родине невозможно измерить никакими наградами. Спасибо каждому военному, который защищает Украину и границы нашего государства», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что 13 июля вблизи поселка Зайцево в районе Горловки (Донецкая обл.) противник обстрелял украинских военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего военнослужащего ВСУ. В результате обстрела был убит военный медик, двое военнослужащих – ранены.

Тело бойца, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве и которого вышла эвакуировать группа, забрали НВФ «ДНР» и 15 июля передали его украинской стороне.

16 июля НВФ «ДНР» обнаружили под Зайцево тело погибшего военного медика ВСУ. У него при себе был паспорт гражданина Эстонии на имя Николая Илина. Министр иностранных дел Эстонии подтвердил, что погибший 13 июля на Донбассе медик ВСУ является гражданином Эстонии. 17 июля в штабе ООС сообщили, что на КПВВ «Марьинка» из «ДНР» им передали неидентифицированное тело. Позднее результаты экспертизы ДНК показали, что тело принадлежит погибшему 13 июля медику сержанту Николаю Илину. Отмечалось, что тело было изуродовано.

17 июля представители НВФ «ДНР» в ходе поисковых работ в районе поселка Зайцево обнаружили тело третьего военнослужащего ВСУ, погибшего 13 июля. Его передали украинской стороне 21 июля.