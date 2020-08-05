Кабмин выделил 5,6 миллионов на приобретение жилья для переселенцев

Кабинет министров Украины на своем заседании сегодня, 5 августа, выделил 5,6 млн грн на приобретение 18 квартир и одного дома для временного проживания примерно 55 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«За счет средств субвенции будет приобретено жилье в населенных пунктах Донецкой области: город Краматорск – 10 квартир, город Покровск – 8 квартир, и Запорожской области: город Приморск – 1 дом», – говорится в сообщении.

Всего в 2020 году за счет средств субвенции планируется приобрести ориентировочно 66 квартир и 9 домов для временного проживания примерно 235 переселенцев.

Как уточнили в Кабмине, Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» по бюджетной программе «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины» предусмотрены расходы бюджета в сумме 20 млн грн, главным распорядителем которых является Минреинтеграции.