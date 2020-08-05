Одна точка – 5 тыс. долл.: Ресторатор из Донецка рассказал, как открыл в Киеве сеть чебуречных (Фото)

Переселенец из Донецка, владелец киевского бара «Сплетни» Евгений Васили, сразу после ослабления карантина открыл новое дело – сеть чебуречных «Чебуреки :: это всё сплетни». Пока в Киеве работают две точки, но предприниматели готовятся к расширению. Запуск одного ларька стоил около 5 тысяч долл., передают «Свои.city».

Евгений родом из Донецка. Оттуда же он перевез в Киев свой бизнес – бар «Сплетни» В Донецке заведение со слоганом «Если нужно поговорить» располагалось на бульваре Пушкина. Вплоть до лета 2014 года. Васили говорит, что в фуре вывез из бара практически все.

Новые «Сплетни» для общения, встреч и приятного времяпровождения разместились в Киеве подвальном помещении на бульваре Шевченко, недалеко от станции метро «Университет».

«Бар во время карантина не работал, а значит, не приносил прибыль. В эти месяцы были исключительно затраты, и они съели практически всю годовую прибыль... Я на карантине понес колоссальные убытки и выхожу из него не то, что в нулевой точке, а в минусовой. Мне нужно еще поработать, чтобы получить ноль. И это хорошо, если с начала 2021 года стартуем с нулевой отметки. Посчитал, больше полугода нужно "Сплетням", чтобы выйти из этой ямы и адаптироваться. Что будет дальше – не берусь прогнозировать», – рассказывает дончанин.

Во время вынужденного «отдыха» Евгений с другом генерировал идеи для нового дела. Решили, что удачным форматом будет чебуречная, где бы продукцию продавали через окошко.

Бизнес-план партнеры писали сразу на две точки, они находятся в начале и конце проспекта Победы. Таким образом, люди могут заехать в чебуречную и по дороге в центр, и возвращаясь назад.

«Потенциал подобного бизнеса виден уже в первую неделю – либо он есть, либо его нет. В нашем случае – это рентабельный бизнес. В большей или меньшей мере, пока сказать не могу. Одна точка может работать лучше, другая – чуть хуже, а третья – вытягивать весь бизнес», – поясняет Евгений.

Открытие третьей локации уже скоро. Это будет стационарное помещение на Русановке площадью 20 кв. м с летней террасой. «К чебурекам прибавятся алкогольные напитки – сидр и пиво. Хотим сделать молодежное тусовочное место, где можно будет выпить и перекусить, послушать хорошую музыку и пообщаться», – описывает предприниматель.

Запуск одного ларька стоил около 5 тысяч долларов. Эти деньги пошли на аренду МАФов за первый и последний месяцы, оборудование и ремонт.

Рецептуру для чебуреков разрабатывал товарищ Евгения, с которым он знаком с донецких времен. Тот много времени обучался в Италии и знает о тесте практически все. Сейчас живет в Киеве, работал шеф-поваром.

«Казалось бы, чебурек – это просто, но на деле выяснилось, что есть масса нюансов. Главное – тесто. "Болезнь" многих чебуреков в том, что, когда ты берешь их в руки, они от жидкости расползаются, рвутся в руках. Это из-за структуры теста. Наши чебуреки держат форму», – говорит Васили.

Сейчас в точках «Чебуреки :: это всё сплетни» можно попробовать продукцию с четырьмя начинками: свинина с говядиной, курица, помидор с сыром, а также грибы. Ассортимент хотят расширить.

Евгений Васили говорит, что из-за нестабильной ситуации в Украине бизнес нужно строить с расчетом на 5 лет. Затем может произойти крутой поворот и экономическая ситуация резко ухудшится. Так было в 2009 году, потом в 2014-м и теперь в 2020-м.

«Каждые 5 лет я возвращаюсь на нулевую отметку. И я уверен, что в 2025-2026 годах будет еще что-то. Наверное, это связано еще с президентской каденцией», – прогнозирует предприниматель.