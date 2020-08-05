Под Мининфраструктуры митинговали железнодорожники: Причина (Видео)

«Укрзализныцю» лихорадит со всех сторон. Терпение лопнуло не только у пассажиров, но и у железнодорожников. Вагоны и локомотивы в аварийном состоянии, новых запчастей для ремонта нет, техника изнашивает последние запасы прочности, а мизерные зарплаты железнодорожников постоянно урезают. Во вторник, 4 августа, люди вышли на пикет к профильному министерству. Требовали диалога с чиновниками, чтобы те спасали железную дорогу от тотального разрушения. Простояли почти 7 часов под палящим солнцем в ожидании решения. Об этом сообщает телеканал «Украина».

Железнодорожники в масках, сигнальных жилетах, с самодельными плакатами пришли на пикет к Минифраструктуры. Полиция диалога шла рядом. Молча.

Протестующие требовали устранить постоянные нарушения руководством «Укрзализныци» условий отраслевого соглашения.

Машинист электровоза Вячеслав Федоренко показывает журналистам свой расчетный лист.

«Выходит 12 тыс. на руки. У меня уже 30% за выслугу лет и класс квалификации», – говорит мужчина.

Больше мизерной платы Вячеслава возмущает состояние железнодорожной техники. Говорит, это – катастрофа.

«У нас локомотивы самый свеженький – серии ВЛ-8 – 1963 года выпуска. Сам факт выезда локомотива на линию является угрозой жизни и здоровью и безопасности движения», – рассказывает он.

Не хватает самых необходимых запчастей, говорят железнодорожники.

«На мой пункт технического обслуживания запчасти не выделялись», – рассказал Николай Войтович, начальник пункта технического обслуживания вагонов.

Их бригада Николая не получала уже полтора года. Говорит, за полвека, что работает, такое видит впервые. Чтобы аварии не произошло сам выискивает необходимый провод.

«А где? На свалках, иной раз на вагоны клиенты увязывают свой груз – оттуда берем. Ну а что, как угрожает безопасности движения – его надо увязать, чтобы до следующей станции этот вагон доехал», – рассказывает мужчина.

Лидия и сама работает на станции. За маленькую зарплату переживает меньше, чем за мужа. Тот ходит в рейсы на изношенном электровозе.

«Когда, извините, электровоз посреди поля остановился, и никто ничего. И вот ждите дома мужа», – говорит женщина.

Сменить Наблюдательный совет – это еще одно требование.

«Если 4 тысячи у слесаря, а у члена Наблюдательного совета и члена правления – 400 тыс., то простите, люди добрые, вы что, смеетесь с нас? Результата-то ноль!», – говорит Сергей Москалец, председатель свободного профсоюза машинистов локомотивного депо Кременчуг.

После обеда пикетчиков приглашают на переговоры. Не всех. Под звук свистков с улицы охрана пускает шестерых железнодорожников.

Съемочную группу телеканала на переговорах с железнодорожниками чиновники предпочитают не видеть. Почему не хотели видеть журналистов на переговорах с пикетчиками – чиновники Минифрастрруктуры так и не объяснили. Три часа ожидания на улице под палящим солнцем.

Первые новости от переговорщиков – железнодорожники взаимопонимания с чиновникам не нашли. Реформ не стоит ждать. Говорят, их слышать не хотели.

«Понимаете представленный членом правления Синяковым, даже исполняющий направления. Делегация АО УЗ представлена людьми, которые ни за что не отвечают. Мы не можем продвинуться, потому что мы считаем, что этот весь наблюдательный совет – их надо гнать всех в отставку», – говорит председатель свободного профсоюза железнодорожников Украины Владимир Козельский.

Железнодорожники возмущены – требования о зарплате в министерстве даже слушать не стали.

«Там поднятие зарплаты только на 10%. Мы им задаем вопрос почему не 25%, как по отраслевому соглашению», – говорит Владимир Козельский.

Уступок не будет. У железнодорожников есть запасной план, если их не услышат.

«Мы будем проводит акции протеста по всей Украине, работа по инструкции, пикетирование Офиса президента», – говорит Козельский.

Пока же Министерство просит о втором разговоре. Железнодорожников на нее ждут в четверг.