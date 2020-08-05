Двое в тяжелом состоянии: На Донетчине лечение от коронавируса проходят 176 человек

На Донетчине выздоровели 80% больных коронавирусом, 176 человек продолжают лечение. Об этом сегодня, 5 августа, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в Краматорске, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что Донецкая область третью неделю подряд находится в «зеленой зоне» по всем показателям смягчения карантина.

«В Донецкой области заболели 926 человек, которым был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция". 80% этих больных уже выздоровели. По состоянию на сегодня лечатся 176 человек, из которых 45 находятся на стационарном лечении», – сказал Педенко.

По его словам, из 45 больных двое находятся в тяжелом состоянии. Также среди тех, кто лечится в стационарах, есть 2 детей и 2 медработника, их состояние ближе к удовлетворительному.

Представитель облздрава напомнил, что стационарное лечение получают в 5 учреждениях здравоохранения: в двух учреждениях Мариуполя, в Константиновской и Мирноградской инфекционных больницах и Бахмутской больнице интенсивного лечения.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 5 августа в Украине COVID-19 заболели 75 490 человек (41 527 пациентов – выздоровели, 1 788 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 136 случаев (выздоровели – 106 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1866 заразившихся коронавирусом (выздоровели – 859 человек, летальных случаев – 108). В «ЛНР» – 616 заразившихся (выздоровели – 586 человек, летальных случаев – 15).