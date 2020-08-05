В Одессе: Переселенцы опасаются, что их выселят из социального центра

В Одессе переселенцы, живущие в социальном центре, столкнулись с проблемой продления договоров на жительство. Комиссия облсовета решила, что не все из них до сих пор нуждаются в помощи. Другим дали бумаги на подпись без конечной даты, передает «Громадське радіо».

Сейчас в областном центре социально-психологической помощи живет 97 переселенцев, большинство – люди с инвалидностью. Каждый год они подписывают договор о дальнейшем проживании в учреждении. Кто нуждается в социальном жилье, кто уже нет – решает комиссия департамента соцполитики облсовета.

Пока неясно, продолжат вид на жительство здесь ветерану АТО Ивану Сопилко и его родным. «У меня договор был продлен дот1 августа. При личной беседе с и.о. директора центра я рассказал, что свои социальные сложности еще не преодолел, то есть я большую часть своей зарплаты трачу на уход за своей мамой и бабушкой. Она это не поняла и сказала – это ваши личные потребности», – говорит мужчина.

Иван Сопилко попал сюда полтора года назад. Сейчас работает в полиции. Он считает решение о его выселении незаконным, поскольку имеет право на социальное жилье как участник боевых действий.

Не знает, останется ли в центре и переселенка с Луганщины Анжелика Шавочкина. В феврале комиссия постановила, что женщина вместе с 18-летней дочерью может проживать здесь только до 1 марта. А еще через 10 дней они получили письмо из департамента: «В письме нет печати, просто написано "с уважением" директор, подпись и рядом "Лидия Коваленко" печатными буквами. Больше ничего. То есть на нас как бы морально давили».

После огласки директора центра уволили. Исполняющей обязанности назначили Елену Пантюхин.

Сейчас новая руководительница занимается переоформлением договоров. Жители пока подписывают «пустые» бумаги – без конечной даты. Комиссия разрешила проживание до 2 апреля 2021 года.

Переселенка с Луганщины Ирина Корниенко подписала такие бумаги. Отсутствие даты ей объяснили ожиданием постановления облсовета. «Мы их подписали, но упоминания апреля там нет. Я спросила, почему не указан апрель – период, который приняли в обладминистрации – они говорят, что пока нет постановления на центр. То есть, будет постановление, мы поставим число и раздадим вам дубликаты», – рассказывает Корниенко.

Журналистам исполняющая обязанности директора объяснила это техническими проблемами. «Никто их не выселяет. О чем речь? Договоры печатаются, продлеваются... У нас просто техническая возможность именно в печати этих договоров, потому что был предыдущий директор, его фамилия в "шапке" старых договоров. Надо каждый договор перепечатать. Взять личное дело каждого, вписать туда людей, паспорта и все остальное», – объясняет Елена Пантюхин.

Однако, по Ивана Сопилко, новый руководитель категорична – мужчина должен покинуть помещение, поскольку не соответствует его статусу и не требует социально-психологической помощи. А вот Анжелике, говорит, разрешили остаться как матери-одиночке. Другие останутся здесь еще на год. А дальше опять комиссия и новый договор.