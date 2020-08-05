Действующий сотрудник СБУ: В Северодонецке представили главу военно-гражданской администрации

Сегодня, 5 августа, глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай представил руководителя военно-гражданской администрации Северодонецка. Им стал действующий сотрудник Службы безопасности Украины Александр Стрюк, передает пресс-служба Луганской ОГА.

Как отметил Сергей Гайдай, в горсовете Северодонецка из-за политических недоразумений возник кризис. За несколько лет у городских властей не было налажено нормального сотрудничества ни с одним председателем облгосадминистрации.

«Это не вопрос амбиций. Необходимо сотрудничать. Например, в полном объеме реализовывать проекты, финансируемые Государственным фондом регионального развития. Уверен, мы изменим эту ситуацию к лучшему в кратчайшие сроки. Нужно спасти город от коллапса», – сказал глава ОГА.

В свою очередь, Александр Стрюк, обращаясь к руководителям структурных подразделений горсовета и коммунальных предприятий, выразил надежду на эффективное сотрудничество для развития города.

Сергей Гайдай сообщил, что уже провел переговоры с Министром молодежи и спорта Украины по реконструкции Ледового дворца спорта в следующем году. А в течение зимнего периода необходимо вернуть заведение в коммунальную собственность.

Также глава Луганщины отметил, что необходимо восстановить программу поддержки ОСМД, а финансирование проектов-победителей Общественного бюджета города Северодонецка в 2020 году обязательно состоится.