На Донетчине сообщили, когда ожидать новые гранты по программе «Украинский донецкий куркуль»

За 3 года действия в Донецкой области программы «Украинский донецкий куркуль» было поддержано около 200 инноваций местных предпринимателей. Об этом рассказала Анна Петриченко, руководитель общественной организации «Украинский донецкий куркуль», передает «Громадське радіо».

Программа «Украинский донецкий куркуль» была основана в Донецкой области в 2017 году. «Во времена, когда главой Донецкой облгосадминистрации был Павел Жебривский. Он и придумал этот проект – о поддержке малого и среднего бизнеса и стартапов, которые нуждались в помощи. Это была грантовая безвозвратная помощь и это дало очень мощный старт для предпринимательства», – напомнила Петриченко.

Она отметила, что за 3 года предприниматели подали более 500 проектов, из них грантами поддержали 200. «Было открыто более 500 рабочих мест. Проекты очень разные – в сфере IT, инноваций, промышленности, сельского хозяйства. Было поддержано также развитие переработки молока, крафтовых сыров», – рассказала руководитель областной программы.

Стать участником «Украинского донецкого куркуля» могут предприниматели, чей бизнес работает на Донетчине. «Они должны платить налоги, трудоустраивать людей, которые живут именно в Донецкой области», – добавила Петриченко.

В этом году из-за карантина программа еще не стартовала. «Пока нет точной даты этого года, но мы надеемся, что это произойдет этой осенью. Будет информация на нашей странице Фейсбук, там можно будет обратиться по написанию бизнес-планов, задать вопросы и подаваться на проект», – заключила она.