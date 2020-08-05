В Донецкой области компенсации за «бэби-боксы» получили 10 тысяч женщин

В Донецкой области компенсации за «бэби-боксы» на детей, рожденных в 2018–2019 годах, уже получили 10 тысяч женщин. Средства на это были выделены из областного бюджета. Об этом сегодня, 5 августа, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге в Краматорске, передает корреспондент «Донецких новостей».

«В июле, после прохождения всех необходимых процедур, начались выплаты в сумме 3250 грн на каждого ребенка, который родился с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2019 года. Сумму в 3250 грн утвердило министерство [социальной политики], это средняя стоимость "пакета малыша" за указанный период», – отметил Павел Кириленко.

В течение июля денежные компенсации получили 10 тыс. женщин на общую сумму 32 млн грн. Такое количество заявок было подано. В целом на компенсации по «бэби-боксам» из областного бюджета выделили 46 млн грн, планируется, что помощь получат 14 200 жительниц региона.

Павел Кириленко добавил, что в 2020 – 2021 годах правительство приняло решение о монетизации «пакета малыша». Предусматривается открытие счетов на имя рожениц в «ПриватБанке» со специальным режимом использования денег, на который будет начислено 5 тыс. грн.

Напомним, Министерство социальной политики Украины опубликовало инструкцию по монетизации компенсации за «пакет малыша». С 1 сентября в Украине начинает действовать пилотный проект, согласно которому выдачу «бэби-боксов» заменят деньгами.