Курение в общественных местах: На Донбассе полиция фиксирует нарушения, но штрафует не всех

За 2019 год и I полугодие 2020 года в Донецкой и Луганской областях было зафиксировано 18 845 фактов курения в запрещенных местах. При этом штрафы наложили на 9-14% нарушителей в зависимости от региона.

Так, Закон Украины «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения» определяет, что курить запрещено в общественных местах. К общественному месту относится часть или несколько частей дома или любого другого здания, который (которые) открыты и доступны для населения. То есть почти любое место на улице, в офисе, в многоквартирном доме, любое общественное заведение является общественным местом.

В ст. 13 закона «О мерах…» указан четкий перечень мест, за курение в которых, могут оштрафовать. Причем есть общественные места, в которых вообще запрещено курить (больницы, школы, подъезды, детские площадки, транспорт, помещения органов власти и пр.), а есть такие, в которых для курильщиков должны быть созданы специальные места (аэропорты, вокзалы, отели, общежития, офисы и пр.).

А карается курение в общественных местах уже по Кодексу Украины об административных правонарушениях. Согласно ст. 175-1 («Курение табачных изделий в запрещенных местах») такие действия – административное нарушение, влечет за собой или предупреждение, или наложение штрафа от 3 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан. Необлагаемый минимум составляет 17 грн, т.е. оштрафовать могут на 51 – 170 грн.

Согласно процедуре, полицейский может составить админпротокол на нарушителя, протокол направляют в суд, а уже суд принимает решение о сумме штрафа и штрафовать ли вообще человека. Протокол, как и решение суда, можно обжаловать.

Исходя из ответов главков полиции Донецкой и Луганской областей на запрос «Сайта города Славянска», с 1 января 2019 года по 1 июля 2020 года:

в Луганской области зарегистрировано 9 704 таких правонарушений, по ним 8 846 людям сделали предупреждение, а 858 человек (9% от числа правонарушений) оштрафовали суммарно на 146 485 грн (т.е. в среднем, 170 грн на оштрафованного);

в Донецкой области зарегистрирован 9 141 факт нарушения. Сколько человек подверглись наказанию – полиция не сообщает, лишь указывает, что общая сумма штрафов составила 210 460 грн (т.е. примерно 1 238 человек или 14% от числа правонарушений).

В ГУ Национальной полиции Донецкой области также уточнили, что за полтора года в Славянске было зафиксировано 128 случая курения в запрещенных местах, по которым лишь 1 020 грн будут взысканы в бюджет (т.е. оштрафованы 6 человек).