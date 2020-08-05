Стратегия регионального развития – 2027: Внесены вопросы восстановления и развития Донбасса

Кабинет министров Украины на заседании сегодня, 5 августа, внес изменения в «Государственную стратегию регионального развития на период до 2027 года», которые касаются, в том числе, временно неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Данные поправки были предложены Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Так, внесение изменений предусматривается в отдельные разделы Государственной стратегии. В частности, унормирована терминология: «линия разграничения», «прилегающие территории», «вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины», «временно оккупированные территории (ВОТ) в Донецкой и Луганской областях, временно оккупированная территория АР Крым и г. Севастополь» вместо «вооруженный конфликт», «противостояние», «неподконтрольные территории» и другие.

Среди иных поправок Минреинтеграции есть касающиеся доступа к социальным и публичным услугам граждан, проживающих на временно неподконтрольных правительству территориях Украины, а также в прилегающих к ним районах:

обеспечение упрощения процедур и беспрепятственного доступа граждан Украины, проживающих на временно неподконтрольных правительству территориях, к социальным и публичным услугам; к получению медицинских услуг в других регионах Украины; к получению образования, в частности, организации дистанционного обучения, создание учебных, подготовительных центров и центров по профессиональной подготовке;

обеспечение развития технологий дистанционного получения социальных и публичных услуг;

обеспечение предоставления административных услуг в населенных пунктах у контрольных пунктов въезда – выезда.

По направлению восстановления и развития территорий, структурной перестройки экономик регионов, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, предусматривается:

определение стратегических ориентиров и создание условий для последовательного изменения структуры экономики, ее диверсификации с учетом возможностей развития деятельности с высокой добавленной стоимостью и фокусировки на уникальных возможностях, компетенциях, ресурсах регионов и формировании альтернативной экономической базы развития территорий на инновационной основе;

обеспечение целевых государственных капитальных вложений в развитие производственной, коммуникационной, транспортной и социальной инфраструктуры, в том числе путем разработки и внедрения отдельной государственной программы по восстановлению инфраструктуры на территориях, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины;

содействие внедрению инновационных решений в сфере добычи угля, использование сопутствующих ресурсов (в частности шахтного газа метана, технологии подземной газификации угля, шахтных вод и т.п.), создание надлежащих условий для функционирования отечественной традиционной энергетики, стимулирования развития альтернативной энергетики;

содействие привлечению инвестиций для развития инновационного производства и тому подобное.

Особое внимание уделено обеспечению информационного суверенитета, в частности: