Лукашенко о выдачи наемников ЧВК «Вагнер»: Будем работать и с Россией, и с Украиной

В вопросе задержанных в Беларуси наемников российской частной военной компании «Вагнер» Минск будет сотрудничать как с Москвой, так и с Киевом. Об сегодня, 5 августа, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре с главой Украины.

«Владимир Зеленский затронул в разговоре вопрос о задержанных в Беларуси боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях на Донбассе, и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам. Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений», – говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

Как сообщалось ранее, в ходе телефонной беседы Владимир Зеленский выразил надежду, что Беларусь передаст Украине всех подозреваемых в террористической деятельности на Донбассе.

Как сообщалось ранее, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика (плюс одного в Гомельской области) российской частной военной компании Вагнера. Среди задержанных также были лица, воевавшие на Донбассе. Также есть выходцы из Донецкой области. Украина требует экстрадицию украинских граждан, которые есть среди задержанных. Россия же утверждает, что наемники – граждане РФ и настаивает на их освобождении.

Отметим, ЧВК Вагнера (ЧВК «Вагнер», «группа Вагнера») – неофициальное российское вооруженное формирование. ЧВК не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а ее бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 июля 2020 года заявил, что не знает «что такое ЧВК "Вагнер"», и что не слушал о существовании в РФ частных военных компаний.

С 2014 года группа действует на территории Украины, воюя на стороне «Л-ДНР», а также в Сирии и иных странах.

«Вагнер» – позывной одного из организаторов группы, российского офицера спецназа ГРУ, подполковника запаса Дмитрия Уткина. Хотя истинным «владельцем» группы называют петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.