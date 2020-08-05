Маски, скрининг, личные ручки: в ЦИК дали рекомендации по проведению местных выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разработала ряд рекомендаций по организации выборов 25 октября 2020 года с учетом противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Данные предложения, подготовленные специальной рабочей группой, были направлены в Кабинет министров Украины.
«Они включают в себя широкий спектр общих требований по организации противоэпидемических мероприятий при организации и проведении местных выборов. В частности, во время проведения голосования на избирательных участках, в учреждениях здравоохранения, самоизоляции и во время проведения предвыборной агитации», – говорится в сообщении.
Прежде всего, ЦИК рекомендует организовать дезинфекцию рук при входе на участок и выходе, а также обеспечить наличие защитных масок или респираторов.
Избирательным комиссиям во время организации и проведения выборов необходимо:
- проводить температурный скрининг;
- обеспечить разметку и контролировать время пребывания избирателей в помещении;
- не допускать скопления людей в помещениях, возле входов и выходов;
- использовать в работе физические барьеры или индивидуальные защитные экраны, защитные очки и т.п.;
- обеспечить обработку дезифицирующими средствами дверных ручек, перил, канцелярии, сидений, столов и т.д., а также влажную уборку каждые четыре часа;
- обеспечить нанесение разметки на полу для обеспечения физической дистанции не менее 1,5 метра;
- у входа разместить одноразовые перчатки и антисептические средства для рук;
- обеспечить отдельную кабинку для голосования избирателей с признаками ОРВИ или повышенной температурой;
- предусмотреть отдельную переносную урну для избирателей по месту пребывания, которые находятся на самоизоляции.
Избирателям на участках необходимо:
- соблюдать правила безопасности и другие рекомендации, установленные для участников выборов;
- минимизировать время пребывания в помещении;
- воздержаться от посещения помещений с детьми;
- после выхода из помещения оставить одноразовые перчатки, другие одноразовые средства индивидуальной защиты в контейнерах / урнах для использованных средств индивидуальной защиты;
- иметь при себе личную ручку.