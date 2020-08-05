Маски, скрининг, личные ручки: в ЦИК дали рекомендации по проведению местных выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разработала ряд рекомендаций по организации выборов 25 октября 2020 года с учетом противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Данные предложения, подготовленные специальной рабочей группой, были направлены в Кабинет министров Украины.

«Они включают в себя широкий спектр общих требований по организации противоэпидемических мероприятий при организации и проведении местных выборов. В частности, во время проведения голосования на избирательных участках, в учреждениях здравоохранения, самоизоляции и во время проведения предвыборной агитации», – говорится в сообщении.

Прежде всего, ЦИК рекомендует организовать дезинфекцию рук при входе на участок и выходе, а также обеспечить наличие защитных масок или респираторов.

Избирательным комиссиям во время организации и проведения выборов необходимо:

проводить температурный скрининг;

обеспечить разметку и контролировать время пребывания избирателей в помещении;

не допускать скопления людей в помещениях, возле входов и выходов;

использовать в работе физические барьеры или индивидуальные защитные экраны, защитные очки и т.п.;

обеспечить обработку дезифицирующими средствами дверных ручек, перил, канцелярии, сидений, столов и т.д., а также влажную уборку каждые четыре часа;

обеспечить нанесение разметки на полу для обеспечения физической дистанции не менее 1,5 метра;

у входа разместить одноразовые перчатки и антисептические средства для рук;

обеспечить отдельную кабинку для голосования избирателей с признаками ОРВИ или повышенной температурой;

предусмотреть отдельную переносную урну для избирателей по месту пребывания, которые находятся на самоизоляции.

Избирателям на участках необходимо: