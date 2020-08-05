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Маски, скрининг, личные ручки: в ЦИК дали рекомендации по проведению местных выборов

05.08.20 18:42
Выборы в Украине
Выборы в Украине / Фото: unian.net

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разработала ряд рекомендаций по организации выборов 25 октября 2020 года с учетом противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Данные предложения, подготовленные специальной рабочей группой, были направлены в Кабинет министров Украины.

«Они включают в себя широкий спектр общих требований по организации противоэпидемических мероприятий при организации и проведении местных выборов. В частности, во время проведения голосования на избирательных участках, в учреждениях здравоохранения, самоизоляции и во время проведения предвыборной агитации», – говорится в сообщении.

Прежде всего, ЦИК рекомендует организовать дезинфекцию рук при входе на участок и выходе, а также обеспечить наличие защитных масок или респираторов.

Избирательным комиссиям во время организации и проведения выборов необходимо:

  • проводить температурный скрининг;
  • обеспечить разметку и контролировать время пребывания избирателей в помещении;
  • не допускать скопления людей в помещениях, возле входов и выходов;
  • использовать в работе физические барьеры или индивидуальные защитные экраны, защитные очки и т.п.;
  • обеспечить обработку дезифицирующими средствами дверных ручек, перил, канцелярии, сидений, столов и т.д., а также влажную уборку каждые четыре часа;
  • обеспечить нанесение разметки на полу для обеспечения физической дистанции не менее 1,5 метра;
  • у входа разместить одноразовые перчатки и антисептические средства для рук;
  • обеспечить отдельную кабинку для голосования избирателей с признаками ОРВИ или повышенной температурой;
  • предусмотреть отдельную переносную урну для избирателей по месту пребывания, которые находятся на самоизоляции.

Избирателям на участках необходимо:

  • соблюдать правила безопасности и другие рекомендации, установленные для участников выборов;
  • минимизировать время пребывания в помещении;
  • воздержаться от посещения помещений с детьми;
  • после выхода из помещения оставить одноразовые перчатки, другие одноразовые средства индивидуальной защиты в контейнерах / урнах для использованных средств индивидуальной защиты;
  • иметь при себе личную ручку.

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