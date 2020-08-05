Альтернативная пенсия: Как в Украине работают негосударственные пенсионные фонды

Законодательство Украины определяет три уровня пенсионного обеспечения.

По первому государство гарантирует пожилым людям пенсии и социальные выплаты за счет средств Пенсионного фонда, который наполняется взносами работающих граждан. Если этих денег не хватает, а в последние годы так и есть, то потребность в пенсиях покрывается из государственного бюджета, передает «АКМЦ».

Такая система называется общеобязательному государственному пенсионному страхованию. То есть те, кто сейчас работает и отчисляет из своей зарплаты Единый социальный взнос, обеспечивает пенсиями тех, кто вышел на пенсию.

Второй уровень – накопительная система общеобязательного государственного пенсионного страхования. Она предусматривает обязательное накопление средств работающим человеком в Накопительном фонде, которые затем вернутся ему в виде доплат к «основной» пенсии.

Второй уровень в Украине так и не был воплощен, хотя соответствующий закон приняли еще в 2003 году.

А вот третий уровень, которой также прописан данным законом, – система негосударственного пенсионного обеспечения, заработал почти сразу. Согласно закону о негосударственном пенсионном обеспечении, участие граждан в формировании пенсионных накоплений является добровольным, вложения делаются в выбранный человеком Негосударственный пенсионный фонд (НПФ). При этом выплаты «основной» пенсии из Пенсионного фонда остаются. Деятельность НПФ регулирует Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

Стоит отметить, что этот вид пенсионного обеспечения не стал популярным среди украинских, впрочем количество участников постепенно растет. По данным Нацкомфинуслуг, по состоянию на 1 апреля, общее количество участников негосударственных пенсионных фондов составляла 878,3 тыс. человек (годом ранее их было на 20 тыс. меньше), из них получили или получают пенсионные выплаты 84,9 тыс. человек.

Сейчас 57 НПФ подают отчетность в Нацкомфинуслуг. Общая стоимость их активов по состоянию на 31 марта составляет 31 млрд грн. Все вместе, за время своего существования, фонды выплатили более 990 млн грн пенсий.

Накопление пенсии в НПФ

Чтобы начать накапливать на альтернативную пенсию, необходимо определиться с фондом. На сайте Нацкомфинуслуг содержится информация о каждом из них – дата регистрации, адрес, основатель, количество участников, объем пенсионных взносов, стоимость активов и тому подобное.

Выбрав понравившееся учреждение, заключаете с ним договор и выбираете пенсионную схему: размер и периодичность взносов, срок накопления. Во время участия в НПФ можно изменять размер взносов, но это обсуждается соглашением. В фонде сразу могут просчитать, какой примерно будет будущая пенсия.

Негосударственные пенсионные фонды не просто хранят деньги участников – их еще и защищают от инфляции. Для этого в указанных законом пропорциях активы размещают на банковских депозитах, вкладывают в государственные ценные бумаги и акции. То есть диверсифицируют с целью получить максимально возможный доход при минимальном риске.

Собственно, сам НПФ не распоряжается деньгами участников. Этим занимаются три лицензированные компании:

администратор фонда – работа с участниками, заключения пенсионных соглашений, ведение бухгалтерии и аудита.

компания по управлению активами (КУА) – профессиональная инвестиционная компания, занимающаяся инвестированием активов фонда.

банк-хранитель –банк, в котором хранятся активы фонда.

По данным Нацкомфинуслуг, средняя доходность активов НПФ за прошлый год составила 9,8%.

Получение накопленной пенсии

Закон позволяет осуществлять два вида негосударственных пенсионных выплат:

одноразовая пенсионная выплата – может выплачиваться досрочно, в случае тяжелой болезни, при выезде за границу, в случае наследования после смерти участника НПФ;

пенсия на определенный срок – его размер, периодичность и продолжительность выплат зависят от объема средств на собственном пенсионном счете вкладчика и условий договора.

Важно! Негосударственные пенсии облагаются налогом:

выплаты на определенный срок – 60% от каждой выплаты облагается НДФЛ (налог на доходы физических лиц, составляет 18%) и военных сбором (1,5%);

одноразовая пенсионная выплата – 100% от суммы выплаты облагается НДФЛ (18%) и военным сбором (1,5%).

При этом в период накопления вкладчик может воспользоваться налоговой скидкой и вернуть уплаченный НДФЛ (18%) из суммы пенсионных взносов. Для получения налоговой скидки нужно включить информацию о таких взносах в налоговую декларацию за год.