5-й день без воды: Ремонт водовода в «серой зоне» под Торецком обещают начать 6 августа

Ремонтно-восстановительные работы на водоводе «Горловка – Торецк» в районе линиии разграничения планируют начать завтра, 6 августа. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

«Сегодня в 15:30 работники компании "Вода Донбасса" и пиротехники ГСЧС завершили обследование участка водовода "Горловка – Торецк" в районе шахты "Южная", за пределами пгт Южное Торецкого городского совета. Обнаружили порыв на водоводе (трещина 1,2х0,05 м), который находится на линии соприкосновения с временно неподконтрольной территорией, в труднодоступной для проезда техники местности», – написал Кириленко.

Он уточнил, что проведение ремонтно-восстановительных работ сотрудниками КП «Компания "Вода Донбасса"» запланировано на 6 августа.

«Устранение того порыва, который выявлен на подконтрольной территории, – это всего 15% потерь, остальное находится на неподконтрольной территории. Здесь первое – это режим тишины. Без соблюдения режима тишины компания "Вода Донбасса", во-первых, не имеет права выходить туда. Во-вторых: кто возьмет на себя ответственность за жизнь работников», – пояснил ситуацию Павел Кириленко ранее в ходе брифинга в ОГА.

По его словам, главная проблема – установить места порывов. А учитывая благоприятные погодные условия, работы проходят достаточно быстро.

«Это проблема не только Торецка, порывы на водоводах происходят практически каждую неделю», – констатировал глава ОГА.

По информации облгосадминистрации, в Торецк осуществляется подвоз воды. Так, за минувшие сутки для нужд населения питьевой воды подвезли 24,5 куб.м, технической воды – 4,7 куб.м.

Напомним, порыв на водоводе «Горловка – Торецк» диаметром 900 мм произошел в субботу, 1 августа. Из-за аварии большая часть Торецка осталась без централизованного водоснабжения.