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Фокин еще не дал согласия на участие в ТКГ по Донбассу

05.08.20 19:28
Витольд Фокин
Витольд Фокин / Фото: 112.ua

Первый премьер-министр Украины (1990-1992) Витольд Фокин еще не дал окончательного согласия на участие в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сегодня, 5 августа, пресс-секретарь руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривная, передает «Интерфакс – Украина».

Она отметила, что Фокин определится со своим возможным участием до конца нынешней недели. Таков итог его встречи с главой ОП Андреем Ермаком, которая состоялась 4 августа.

Напомним, что ранее Леонид Кравчук сообщил о возможном усилении украинской делегации ТКГ за счет первого премьер-министр Украины Витольда Фокина, которому сейчас 87 лет. Инициатор данного предложения – глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Планируется, что в рамках ТКГ Фокин будет заниматься коммуникацией с людьми с неподконтрольных и подконтрольных украинским властям территорий Донбасса. Он уже высказал готовность вместе с группой политиков посетить неподконтрольные районы для проведения переговоров по урегулированию ситуации.

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