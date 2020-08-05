Фокин еще не дал согласия на участие в ТКГ по Донбассу

Первый премьер-министр Украины (1990-1992) Витольд Фокин еще не дал окончательного согласия на участие в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сегодня, 5 августа, пресс-секретарь руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривная, передает «Интерфакс – Украина».

Она отметила, что Фокин определится со своим возможным участием до конца нынешней недели. Таков итог его встречи с главой ОП Андреем Ермаком, которая состоялась 4 августа.

Напомним, что ранее Леонид Кравчук сообщил о возможном усилении украинской делегации ТКГ за счет первого премьер-министр Украины Витольда Фокина, которому сейчас 87 лет. Инициатор данного предложения – глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Планируется, что в рамках ТКГ Фокин будет заниматься коммуникацией с людьми с неподконтрольных и подконтрольных украинским властям территорий Донбасса. Он уже высказал готовность вместе с группой политиков посетить неподконтрольные районы для проведения переговоров по урегулированию ситуации.