В дынях находим нитраты чаще: На Донетчине показали, как проводят анализ бахчевых (Видео)

На Донетчине при лабораторных исследованиях бахчевых культур в дынях находят нитраты чаще, чем в арбузах. Об этом рассказала Лариса Короткова, фельдшер-лаборант Константиновского районного филиала Донецкого областного лабораторного центра МОЗ Украины.

Наиболее точным и достоверным методом исследования ранних бахчевых является лабораторный анализ по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Длится он не более 15 минут. Результат проверки обычно предоставляется через день-два.

Сначала анализируемую, например, дыню моют. Затем разрезают на 7-8 сегментов, удаляют косточки, и далее мякоть измельчают. При анализе не работают с металлом, даже нож должен быть керамический.

Затем берут пробную массу дыни и смешивают с экстрагирующим раствором. По калибровочному графику сравнивают концентрацию наличия различных элементов в «дынной» смеси. Обнаруженные показатели нитратов (их концентрация в миллиграммах на килограмм дыни) сверяют с нормами, приведенными в соответствующей таблице.

«В анализируемой дыне не зафиксировано превышение содержания нитратов, здесь было меньше 36 миллиграмм на килограмм дыни. Предельно допустимая норма – 90 миллиграмм на килограмм», – рассказала Лариса Короткова.

Чтобы избежать отравлений специалист рекомендует избегать покупок на стихийных рынках, хорошо мыть бахчевые, не доедать до кожуры, так как именно в ней сконцентрирован наибольшее содержание нитратов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»