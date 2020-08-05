Скрывался в России: СБУ задержала бывшего пулеметчика батальона «Восток»

В Донецкой области Служба безопасности Украины разоблачила бывшего участника незаконных вооруженных формирований «ДНР», который воевал против подразделений антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба СБУ.

«По данным следствия, в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился к так называемому "батальону Восток". На "должности" пулеметчика он находился на позициях боевиков в районе Донецкого аэропорта, Авдеевки и в Песках. В 2015 году злоумышленник оставил группировку и выехал на территорию РФ, где скрывался от правосудия», – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали бывшего участника НВФ после того, как он скрыто прибыл на подконтрольную украинской власти территорию.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.