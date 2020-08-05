Находятся 240 больных: Харьковская областная больница переполнена из-за коронавируса

Харьковская областная взрослая инфекционная больница переполнена, в данное время там на лечении находятся 240 пациентов. Об этом сообщил и.о. директора Департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Геннадий Бондарчук, передает пресс-служба ХОГА.

По его словам, за последние сутки в Харьковской области было выявлено 145 случаев COVID-19, 36 больных были госпитализированы.

«За вчера в области проведения 1 959 исследований на COVID-19. Учитывая увеличение количества исследований, имеем большее количество положительных тестов, чем на прошлой неделе. Сейчас мы обнаруживаем больше бессимптомных случаев. Это люди, которых тестируют из-за того, что они были в контакте с больными. Эти больные не имеют проявлений заболевания, однако являются носителями вируса», – пояснил Геннадий Бондарчук.

Несмотря на то, что большинство больных коронавирусной болезнью лечатся дома, на самоизоляции, областная инфекционная больница заполнена.

«На сегодня в областной инфекционной больнице находятся 240 пациентов. В реанимации, рассчитанной на 12 человек, сегодня находятся 10 пациентов, один из них – на инвазивной поддержке, другие – в кислородной маске», – уточнил Геннадий Бондарчук.

По его словам, учитывая переполненность больницы, пациентов будет принимать детская больница, которая находится рядом. Там подготовлен отдельный корпус, в котором есть 50 боксированных палат, где могут быть размещены 150 пациентов.

Также Бондарчук отметил, что сейчас рассматривается проект по созданию второго реанимационного отделения во взрослой инфекционной больнице, рассчитанного на 20 коек.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 5 августа в Украине COVID-19 заболели 75 490 человек (41 527 пациентов – выздоровели, 1 788 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 926 случаев (выздоровел – 731 пациент, летальных случаев – 12), Луганской области – 136 случаев (выздоровели – 106 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1866 заразившихся коронавирусом (выздоровели – 859 человек, летальных случаев – 108). В «ЛНР» – 616 заразившихся (выздоровели – 586 человек, летальных случаев – 15).