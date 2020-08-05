Ждут разрешение «ДНР» около месяца: В каких условиях живут люди на КПВВ «Новотроицкое» (Видео)

На КПВВ «Новотроицкое» продолжают оставаться 14 человек, которые вынуждены здесь жить уже несколько недель. Люди не попали в разрешительные списки «ДНР» для пересечения республиканского контрольно-пропускного пункта «Еленовка», поэтому их не пускают домой на неподконтрольную Украине территорию.

Большинство из них – пенсионеры, которые не имеют возможности арендовать жилье в поселках рядом с подконтрольным Новотроицким.

Пенсионерка Светлана неоднократно подавала документы, чтобы ее «ДНР» включила в списки для пересечения линии разграничения. На КПВВ «Новотроицкое» она приехала 13 июля, но попасть домой в Донецк ей до сих пор не удалось. «Первую ночь мы здесь были под проливным дождем, позамерзали все», – вспоминает женщина.

Почти месяц ждет разрешение и Надежда. Она и еще остальные вынуждены жить на КПВВ.

Чтобы как-то помочь людям спасатели разбили палатки, привезли кровати и постель.

«Есть и питьевая вода, и техническая. Отлично. Ничего плохого сказать не могу. Низкий поклон этой стороне Украины, что нас, бомжей, не отбросили. А кормят, поют и уют обеспечивают. Это я могу сказать с гордостью. А на той стороне еще неизвестно что нас ждет. Может, и за решетку попаду, что много "ля-ля"», – говорит Надежда.

Продукты и товары первой необходимости поставляют волонтеры и гуманитарные организации.

«Каждый день мы закупаем сухпайки. Потому что ни фрукты, ни овощи мы привозить не можем, чтобы не было дизентерии и люди не отравились. Поэтому покупаем печенье, хлебцы, консервы, паштеты, воду. Вот сейчас у нас в машине 40 наборов. Каждый проход через линию разграничения мы не знаем, сколько потом останется людей. Жили и 13 человек, было и по 35-40 человек», – рассказывает начальник гуманитарного центра «Пролиска – Волноваха» Владимир Веденин.

На КПВВ работают и психологи. Владимир отмечает, что иногда люди приезжают в таком отчаянии, что не могут сдержать себя. «Многие шокированы. Поэтому нужно успокоить и разработать дальнейший алгоритм проживания. Кто-то остается здесь – у кого вообще безвыходная ситуация, люди потратили все деньги. Кто-то уезжает обратно к родственникам. Кто-то снимает жилье», – продолжает Веденин.

«ДНР» открывает свой КПП не ежедневно, сейчас – лишь 2 дня в неделю. «Тех, кто приезжают с подконтрольной территории, мы и правозащитные организации информируем, что есть блокирование пересечения представителями незаконных вооруженных формирований. Они знают об этих рисках», – отметила пресс-офицер Донецкого пограничного отряда Валерия Каплиенко.