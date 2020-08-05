Для терактов в мирных городах: На Донетчине обнаружили схрон с боеприпасами

Контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила в Донецкой области схрон со взрывчаткой и военными средствами поражения, который «МГБ ДНР» планировало использовать для осуществления терактов на мирной территории страны. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба СБУ.

«Арсенал был оснащен в заброшенной усадьбе на окраине Марьинки в "серой" зоне. По оперативной информации, его оборудовал представитель "силового блока" террористов в своем прежнем доме. Средства поражения он планировал впоследствии задействовать для дестабилизации ситуации в мирных украинских городах», – говорится в сообщении.

В тайнике правоохранители обнаружили более 5 кг тротила, 3 кг пластида, 3 ручных противотанковых гранатомета, противотанковую мину ТМ 62М, 3 противопехотные осколочные мины МОН-50, 12 ручных гранат с запалами РГД-5, 16 ручных противопехотных оборонных ударно-дистанционных гранат РГО, 3 электродетонатора, винтовку Мосина с оптическим прицелом и более тысячи патронов калибра 5,45.

Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. Следствие устанавливает источники происхождения оружия и взрывчатки и обстоятельства подготовки к подрывной деятельности.