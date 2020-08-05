В «ДНР» требуют «легализовывать» украинский ID-паспорт

В «ДНР» при оформлении пенсий, пособий, обращениях в банк и пр. не принимают украинский ID-паспорт, т.к. документ внешне не содержит данных о прописке. К ID-паспорту выдается «витяг» из Государственного реестра избирателей с адресом места голосования, который на подконтрольной украинской власти территории служит доказательством регистрации человека на неподконтрольной части Донбасса. Но данный «витяг» в «ДНР» не принимают во внимание.

Как отмечает «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова, в таких случаях нужно проходить процедуру «легализации» ID-паспорта в «республике». «Если у вас ID-паспорт Украины, вы в ДНР хотите получить соцпособие, карту банка, подать документы на паспорт ДНР или проводить другие операции, в которых нужен документ, удостоверяющий личность, то сначала вам нужно легализовать ваш ID-паспорт», – объясняет она в соцсетях.

По ее словам, такую «легализацию» должны проходить следующие категории граждан:

все «жители ДНР», имеющие местную регистрацию, которые после 7 апреля 2014 года получили новый бумажный паспорт Украины или ID-паспорт;

граждане Украины, которые получают постоянное место регистрации в «ДНР».

Процедура «легализации» бесплатная, процесс заключается в получении адресной справки, в которой отражено фото человека, данные из нового паспорта гражданина Украины, плюс указана прописка.

Для ее получения нужно:

обратиться в «миграционную службу» по месту своей регистрации;

предъявить пакет документов:

– оригинал и ксерокопия паспорта (ID-карты и «витяга»).

– оригинал и копия формы «А» из ЖЭКа (для жителей многоквартирных домов) или домовой книги (для частного сектора);

– две фотографии 3,5 х 4,5;

– перевод паспорта и «витяга» из бюро переводов без нотариального заверения.

«Адресная справка является документом, удостоверяющим факт вашей регистрации на территории республики. Обменивать ее раз в полгода не нужно (в отличие от обычной адресной справки, которая выдается по причине потери или отсутствия документа, удостоверяющего личность)», – пояснила Селиванова.

Как сообщалось ранее, в «центральном республиканском банке ДНР» не обслуживают посетителей с украинским ID-паспортом.