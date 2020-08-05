Несмотря на карантин и закрытие КПВВ: Глава Донетчины рассказал о результатах ВНО в области

Выпускники Донецкой области по результатам внешнего независимого оценивания (ВНО) получили 15 наивысших оценок. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сегодня, 5 августа, на брифинге в Краматорске.

Он отметил, что на Донетчине ВНО провели вовремя, несмотря на осложнения из-за карантинных ограничений и закрытия контрольных пунктов въезда-выезда.

«Область по статистике имеет 15 наивысших оценок, это 200 баллов. Две из них – по английскому языку и истории Украины – получили выпускники прошлых лет. Остальные – это выпускники этого года. Наиболее успешно написали математику – 7 высших баллов, по физике, химии и английскому языку имеем две высшие оценки, по одной – по истории Украины и биологии», – сказал Кириленко.

Среди тех, кто получил 200 баллов, – учащиеся из Мариуполя, Славянска, Краматорска и Курахово.

Глава Донетчины также сообщил, что 24 июля началась дополнительная сессия тестирования внешнего независимого оценивания.

«На время сессии 15 детей с временно оккупированной территории Донецкой области ОГА обеспечила бесплатным жильем на базе областных интернатных учреждений», – добавил Кириленко.