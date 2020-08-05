Кравчук назвал свои «красные линии» по переговорам в ТКГ

Новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук обозначил свои «красные линии» в переговорном процессе, передает «Vesti.ua».

«Главная: мы никогда не сядем за стол переговоров, когда кто-то будет поднимать тему суверенитета, границ, независимости в отношении нашей территории, земли. Нашего "народного добра". И эта линия – навсегда», – сказал Кравчук.

Второй момент – «мы никогда не подпишем документ, в котором не будет четко выписано, кто и что делает и у кого какая ответственность». «А когда будем такой документ подписывать, то пропишем в нем санкции к нарушителям. Потому что таковых сегодня нет – сегодня подписали "тишину", а завтра – стреляют! Так быть не должно, подписал – выполняй. Как не может быть такого, чтобы человек подписал "сбоку". Подписывай не от себя, а от страны, которую представляешь!», – продолжил он.

Относительно действия режима прекращения огня Кравчук отметил, что за его соблюдением должна следить ОБСЕ. «И если подписывает [документ о режиме прекращения огня] представитель ОБСЕ, он должен четко проговорить, кто начинал стрелять. Сейчас есть такие техсредства, возможности фиксации, откуда был сделан первый выстрел, что, я думаю, это не проблема. А они крутятся – "мы не можем", "нет полномочий"... Но полномочия у ОБСЕ есть, в том числе в отношении помещения сил в зону ООС, а они почему-то этого не делают. Каждый должен переть свой плуг!», – заключил глава украинской делегации.