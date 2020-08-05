Разъяснения юристов: Правда и мифы о выплате пособия переселенца

С момента утверждения «Порядка предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг», прошло почти 6 лет. Однако, как показывает практика, с выплатой так называемого «пособия переселенца» до сих пор связано немало мифов. Правозащитники «Юридического советника для переселенцев» разбирались с тем, где правда, а где ложь.

Все переселенцы имеют право на получение адресной помощи

Это миф.

На самом деле, согласно Постановлению Кабмина от 01.10.2014 № 505, право на получение адресной помощи имеют только те внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые одновременно отвечают нескольким требованиям:

официально состоят на учете как ВПЛ (имеют действующую справку о постановке на учет ВПЛ);

переместились из населенных пунктов, входящих в перечень, утвержденный распоряжением Кабмина от 07.11.2014 года № 1085-р. Или являются лицами с инвалидностью, детьми лиц с инвалидностью, детьми с инвалидностью, лицами, осуществляющими за ними уход, которые не имеют возможности вернуться к предыдущему месту жительства;

не имеют вместе с другими членами семьи в собственности жилого помещения / части жилого помещения, расположенного на подконтрольной Украине территории (допускается наличие жилья в населенных пунктах на линии соприкосновения). Кроме жилых помещений, непригодных для проживания, что подтверждается соответствующим актом технического состояния;

не имеют вместе с другими членами семьи на депозитном банковском счете (счетах) денежных средств в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (с 1 июля – 54 925 грн).

Лица, которые несвоевременно трудоустроились, не имеют права на продолжение выплаты адресной помощи

Это миф.

Согласно Постановлению Кабмина от 01.10.2014 № 505, пособие на следующий срок не назначается только тем лицам, которые продолжают находиться в статусе не трудоустроенного (безработного) лица. В случае, если человек трудоустроился, то такой ВПЛ вновь приобретает право на назначение ежемесячной адресной помощи.

Обратите внимание! При наличии отказа органов соцзащиты в назначении пособия по причинам несвоевременного трудоустройства, такой отказ можно обжаловать в судебном порядке. Судебная практика в этом направлении положительная для переселенцев.

Вместе с тем прекращение выплаты денежной помощи в случае трудоустройства лица не применяются в период карантина и в течение одного месяца после его отмены.

Адресная помощь подлежит возврату

Правда, но частично

По действующему законодательству, возврату подлежат только суммы, выплаченные вследствие представления недостоверных документов, несообщения об изменении обстоятельств, влияющих на выплату денежной помощи. Такие средства возвращаются:

уполномоченным представителем семьи самостоятельно;

с согласия уполномоченного представителя семьи в полном объеме за счет следующих выплат денежной помощи;

по решению органа социальной защиты населения за счет суммы последующих выплат денежной помощи в объеме не менее 20% ежемесячной суммы назначенной денежной помощи.

В случае невозможности добровольного возвращения или содержание излишне перечисленных сумм денежной помощи они взыскиваются в судебном порядке.

Обратите внимание! Орган соцзащиты в течение одного месяца после отмены карантина проводит перерасчет размера выплаченной денежной помощи переселенцам на основании представленных заявления и необходимых документов.

Уполномоченный орган взимает излишне выплаченные суммы пособия, если:

по результатам перерасчета не подтверждено право на получение помощи или ее размер оказывается меньше размера помощи, выплаченной во время карантина;

не представлены заявления и необходимые документы.

Адресная помощь продлевается на период карантина

Правда, но частично.

По последней редакции Постановления Кабмина от 01.10.2014 № 505, в случае если окончание текущего 6-месячного срока выплаты пособия произошло в период действия карантина и в течение 30 дней со дня отмены карантина, срок выплаты денежной помощи в ранее установленном размере продлевается на период карантина и на 1 месяц после его отмены без обращения лица в уполномоченный орган.

Вместе с тем лицо, получившее соответствующие выплаты, по завершению карантина должно подать заявление и пакет документов на адресную помощь в орган соцзащиты населения, в котором находится на учете.

Оформить адресную помощь на ребенка могут только родители

Это миф.

На самом деле, согласно Постановлению Кабмина от 01.10.2014 № 505, если ребенок перемещается без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, пособие выплачивается ему по обращению:

бабушки, дедушки, совершеннолетних сестры, брата, мачехи, отчима, непосредственно осуществляющим уход за ребенком без специальных на то полномочий;

других лиц, которым родители передали ребенка на воспитание, – в случае подачи заявления родителей на получение такой помощи, подлинность подписи на которой должна быть засвидетельствована нотариально;

службы по делам детей, если уход за ребенком, который остался без родительской опеки, временно осуществляется родственниками или другими лицами (соседями, знакомыми), с которыми у него на момент оставления без родительской опеки сложились близкие отношения, по решению службы по делам детей;

самого ребенка, если ему от 14 до 18 лет.

Напомним, что в 2020 году размер адресной помощи для переселенцев (пособие переселенца) составляет:

для нетрудоспособных лиц (пенсионеров, детей) – 1 000 грн на человека;

для трудоспособных лиц – 442 грн на человека при условии трудоустройства.

Если в состав семьи входят люди, которые имеют инвалидность, – сумма увеличивается, но не может превышать 3 400 грн в месяц. Для многодетной семьи пороговое значение – 5 тыс. грн.