Два гола в добавочное время: «Шахтер» обыграл немецкий «Вольфсбург» (Фото)

Сегодня, 5 августа, в рамках Лиги Европы УЕФА в Киеве состоялся матч между украинским «Шахтером» и немецким «Вольфсбургом».

Игра проходила на стадионе «Олимпийский».

Итог поединка – 3:0 в пользу «горняков».

Первый год был забит на 89-й минуте матча. «Соломон стянул на себя троих игроков "Вольфсбурга", нашел свободного Додо, бразилец прострелил, а Мораес в касание вколотил мяч в сетку!», – передает пресс-служба «горняков».

Второй мяч в ворота «Вольфсбурга» влетел на 1-й добавочной минуте: «Коноплянка сместился к центру, обыграл Тиссерана и отдал Соломону, который нанес четкий удар в дальний угол».

Через 2 минуты Мораес перехватил мяч, реализовал выход один на один и оформил дубль.

Фото пресс-службы ФК «Шахтер»

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