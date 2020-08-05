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Два гола в добавочное время: «Шахтер» обыграл немецкий «Вольфсбург» (Фото)

05.08.20 22:10

Сегодня, 5 августа, в рамках Лиги Европы УЕФА в Киеве состоялся матч между украинским «Шахтером» и немецким «Вольфсбургом».

Игра проходила на стадионе «Олимпийский».

Итог поединка – 3:0 в пользу «горняков».

Первый год был забит на 89-й минуте матча. «Соломон стянул на себя троих игроков "Вольфсбурга", нашел свободного Додо, бразилец прострелил, а Мораес в касание вколотил мяч в сетку!», – передает пресс-служба «горняков».

Второй мяч в ворота «Вольфсбурга» влетел на 1-й добавочной минуте: «Коноплянка сместился к центру, обыграл Тиссерана и отдал Соломону, который нанес четкий удар в дальний угол».

Через 2 минуты Мораес перехватил мяч, реализовал выход один на один и оформил дубль.

Фото пресс-службы ФК «Шахтер»
Фото пресс-службы ФК «Шахтер»
Фото пресс-службы ФК «Шахтер»
Фото пресс-службы ФК «Шахтер»
Фото пресс-службы ФК «Шахтер»
Фото пресс-службы ФК «Шахтер»
Фото пресс-службы ФК «Шахтер»
Фото пресс-службы ФК «Шахтер»
Фото пресс-службы ФК «Шахтер»
Фото пресс-службы ФК «Шахтер»
Фото пресс-службы ФК «Шахтер»
Фото пресс-службы ФК «Шахтер»
Фото пресс-службы ФК «Шахтер»
Фото пресс-службы ФК «Шахтер»
Фото пресс-службы ФК «Шахтер»
Фото пресс-службы ФК «Шахтер»
Фото пресс-службы ФК «Шахтер»
Фото пресс-службы ФК «Шахтер»
Фото пресс-службы ФК «Шахтер»
Фото пресс-службы ФК «Шахтер»
Фото пресс-службы ФК «Шахтер»
Фото пресс-службы ФК «Шахтер»
Фото пресс-службы ФК «Шахтер»

Состав команд:

  • «Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Алан Патрик, Тайсон, Мораес
  • «Вольфсбург»: Кастельс, Руссийон, Брукс, Понграчич, Тиссеран, Жоао Виктор, Арнольд, Шлагер, Брекало, Вегхорст, Гинчек

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