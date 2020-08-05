Вместо «особого статуса»: Кравчук предлагает неподконтрольному Донбассу особую систему самоуправления

Вместо «особого статуса» Донбасса Леонид Кравчук будет предлагать для неподконтрольных Украине территорий особую систему местного самоуправления. Об этом новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе заявил в интервью «Vesti.ua».

Он уточнил, что дорожная карта еще не выписана. «Вместо того, чтоб говорить об "особом статусе", – а я и не знаю, что вкладывают в это понятие, – я говорю об особой системе местного самоуправления. Я еще до конца не выписал каждый пункт, это на уровне предложения», – отметил Кравчук.

Он пояснил, что на неподконтрольных территориях действительно сложилась «особая» ситуация: «У этих территорий не может быть такого управления, как, скажем, у Херсонской или Ивано-Франковской областей. Там дело очень сложное, и с точки зрения населения, граждан, и с точки зрения войны. У меня есть друзья, которые живут там. Говорят мне: "Леонид Макарович, там ничего украинского уже нет". Я не знаю, преувеличение ли это. Но мы обязаны учесть, что они оказались в такой ситуации. И, – дабы они поняли, что мы их выделяем в особую группу, имеющую больше прав, свобод и возможностей, – я внесу свое предложение».

Речь, прежде всего, об экономических и социальных свободах, но не политических.

«Ну каких еще – политических? В этом аспекте они могли бы решить, сколько им нужно депутатов, какой будет правовая сила принимаемых ими решений, и политика безопасности, международные дела... А это – дело исключительно центральной власти и уж никак не регионов. И это не обсуждается», – отметил глава украинской делегации в ТКГ.

С экономической точки зрения можно использовать прежний опыт создания свободных экономических зон (СЭЗ). «В том, что касается закона о СЭЗ, принятом за время моего президентства, – полномочия уже выписаны. И их можно уточнить. Но это уже не общие фразы, а конкретная ситуация. Это больше экономических возможностей, инвестиций. Не исключаю, что территорией заинтересуются и внешние инвесторы. А это – переход к конкретике от общих разговоров. Григорий Сковорода сказал: нельзя ничего построить словами, тем более, когда слова разрушаются делами. Вместо пустых слов, которые не дают результата, нужно предлагать конкретные действия», – отметил Кравчук.