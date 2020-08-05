Командующий ООС не имел права продлевать самоизоляцию для пересекающих КПВВ, – «Донбасс SOS»

Командующий Операцией Объединенных сил не имеет полномочий принимать решение об установлении обязанности самоизоляции / обсервации для лиц, пересекающих линию разграничения. Об этом заявляет правозащитная организация «Донбасс SOS».

Командующий ООС в случае реальной угрозы жизни и здоровью людей, пересекающих линию разграничения, имеет право ограничить их въезд на неподконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей на период существования этой угрозы (ст. 12 Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях»).

«То есть ограничение права на выезд из временно оккупированных территорий не относится к полномочиям командующего ООС», – акцентируют правозащитники.

Далее в законе «Об особенностях…» указывается, что порядок въезда лиц, перемещение товаров на неподконтрольные территории и выезда из них определяется Кабинетом министров Украины. Соответствующий Порядок сейчас утвержден Постановлением КМУ № 815 от 17.07.2019.

В п. 22 данного Порядка указано, что в период карантина должностные лица Госпогранслужбы отказывают в пропуске через линию разграничения, «если лицо не дало согласия на самоизоляцию с использованием электронного сервиса " Дій вдома "… до выезда из временно оккупированных территорий через контрольный пункт (в случае установления Кабинетом министров Украины требований об обязательной самоизоляции выезжающих с временно оккупированных территорий)». Но такое требование Кабмина отсутствует.

Согласно ст. 29 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней», карантин устанавливается и отменяется Кабинетом министров Украины. Именно решением Кабмина об установлении карантина утверждаются основания и порядок обязательной самоизоляции, обсервации.

«Таким образом, необходимо констатировать, что своим решением [об обязательной самоизоляции / обсервации прибывающих через КПВВ с неподконтрольных территорий] командующий ООС принимает на себя полномочия, которые принадлежат всему правительству», – заключили в «Донбасс SOS».

Напомним, что ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что с 1 августа отменяется обязательная самоизоляция для граждан, которые возвращаются на подконтрольную правительству Украины территорию с Крыма или неподконтрольного Донбасса. Однако согласно приказа командующего ООС, для пересекающих КПВВ карантин продолжает действовать. Также сохраняется требование по прибытию на подконтрольную территорию отправляться на 14-дневную самоизоляцию или обсервацию.

Кроме того, правозащитники ставят под сомнение вообще законность приказа командующего ООС о закрытии на карантин КПВВ. Они отмечают, что командующий отказывается предоставлять данный приказ, чтобы юристы могли дать документу правовую оценку.