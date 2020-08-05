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Коронавирус: В Доброполье скончалась 73-летня женщина

05.08.20 23:01
Доброполье / Фото из открытых источников
Доброполье / Фото из открытых источников

Сегодня, 5 августа, в Донецкой области от коронавируса скончалась 73-летняя жительница Доброполья. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

За среду COVID-19 диагностировали еще у 14 жителей региона, выздоровели 5 пациентов.

Среди новых инфицированных:

  • 6 в Мариуполе (мужчины 43, 72 и 88 лет, женщины 24 34 и 46 лет);
  • 4 в Мангушском районе (мужчины 57 и 59 лет, женщины 35 и 59 лет);
  • 2 в Славянске (20-летний мужчина и 60-летняя женщина)
  • 1 в Дружковке (мужчина 50 лет);
  • 1 в Константиновке (мужчина 69 лет).

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 940 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 749 человек;
  • на лечении – 178 пациент;
  • летальных случаев – 13.

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