Коронавирус: В Доброполье скончалась 73-летня женщина

Сегодня, 5 августа, в Донецкой области от коронавируса скончалась 73-летняя жительница Доброполья. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

За среду COVID-19 диагностировали еще у 14 жителей региона, выздоровели 5 пациентов.

Среди новых инфицированных:

6 в Мариуполе (мужчины 43, 72 и 88 лет, женщины 24 34 и 46 лет);

4 в Мангушском районе (мужчины 57 и 59 лет, женщины 35 и 59 лет);

2 в Славянске (20-летний мужчина и 60-летняя женщина)

1 в Дружковке (мужчина 50 лет);

1 в Константиновке (мужчина 69 лет).

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 940 случаев COVID-19, из них: