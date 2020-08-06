На судах, прибывших в Бейрут из украинских портов, не было украинцев, – МИД

На борту грузовых судов Mero Star и Raouf Н, которые прибыли в Бейрут (Ливан) из украинских портов и находились неподалеку от места взрыва, по имеющейся на данный момент информации, граждан Украины не было. Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко, передает «Укринформ».

«Это грузовые суда, прибывшие из портов Украины. Относительно Mero Star пока есть информация, что на его борту находились граждане Египта и Сирии. Члены экипажа судна Raouf Н, по имеющейся информации, также иностранцы, граждан Украины среди моряков нет», – сказал Коваленко.

Он добавил, что в порту Бейрута также находилось судно военно-морского подразделения Временных сил ООН, на котором в результате взрыва 2 человека погибли, а 4 получили серьезные ранения, но на нем ни среди членов экипажа, ни среди пассажиров граждан Украины также не было.

По словам Коваленко, Посольство Украины в Ливане проверяет всю информацию о пострадавших, в том числе по морякам, которые могли находиться на судах.

«Департамент консульской службы МИД поддерживает связь не только с посольством Украины в Бейруте, а также с Профсоюзом работников морского транспорта с целью выяснения, могли ли теоретически быть граждане Украины в зоне поражения этого взрыва», – отметил дипломат.

Украинский посол в Ливане Игорь Осташ также отмечал, что информация об украинских моряках и 2-х судах, которые прибыли из Мариуполя в порт в Бейруте и которые могли пострадать в результате мощных взрывов, пока отсутствует.

Напомним, 4 августа в порту ливанской столицы в результате мощных взрывов погибли по меньшей мере 100 человек, еще около 4 тыс. получили ранения. Кроме того, спасатели разыскивают еще более сотни людей, которые исчезли после взрывов. По предварительной информации, взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры).

Как сообщалось, в порт Бейрута из Мариуполя вечером 17 июля вышло судно Mero Star с грузом пшеницы.