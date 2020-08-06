Сердце кровью обливается: В «ДНР» обсуждают «живодерню» в Придорожном (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Придорожном (Старобешевский – после переименования Кальмиусский р-н, Донецкая обл.) в зоопарке животные содержатся в плохих условиях. Об этом сообщают посетители зоопарка.

В частности, в местном паблике рекламируют зоопарк как прекрасное место для отдыха. «Зоопарк занимает площадь около 2 га. Свыше 10 тыс. животных и птиц, среди которых уникальные породы голубей и попугаев, страусы и пеликаны, а также львята, медведи, верблюд, ламы, еноты, кролики, обитают в нем. Есть на территории также аквариумы, террариум, игровые детские площадки. Вы можете отдохнуть всей семьей и даже приготовить шашлык на территории зоопарка, для этого предусмотрены беседки для посетителей. Животных разрешается кормить, корм можно приобрести на территории», – говорится в объявлении.

В комментариях люди, побывавшие в Придорожном, отмечают, что животные голодают, многие содержатся в металлических домиках, которые сильно накаляются в жару:

Марина: «В идеале пусть животных начнут кормить нормально! Собаки, лисы... каша засохла в мисках! Стухла! Мухи летают над этим всем. Волки и лисы в железных домиках, это все греется. Енот голодный. В пакете корма для животных попадаются гнилые яблоки и кабачки… Лично у меня дочь плакала на выходе, глядя на все это… Все голодные, общипанные, в жарких коробках»;

Лана: «Такие как этот – не зоопарки, а живодерня»;

Александр: «Я не видел львят, ждал 2 часа, пока лев проснется. Все голодные, бедные, тянут морды к тебе, чтоб дал пожрать. А так норм. Но жалко их по жаре такой»;

Ирина: «Там более-менее нормально себя чувствуют травоядные. Хищники содержатся в ужасных условиях. Очень много голубей, кур, уток и т.п. Нет единой структуры зоопарка: ходишь, смотришь одно, а выплывает другое… Задел у зоопарка есть, но сделан он без ума... В идеале нужно привлекать науку, чтобы зоопарк был не просто показухой, а островком сбережения генофонда редких животных. Его необходимо перестраивать в корне… Обращение к животным так себе. На входе орет музыка. Бедная обезьяна с ума сходит от этого, рядом лев. На ряду возле второго льва ворон – который клюв высовывает явно с призывом забрать его отсюда, а ему даже крылья расправить негде. Впечатление совсем плохое»;

Таня: «У меня сердце кровью обливается, глядя на все это. Это ж издевательство над животными, птицами. А лисичка бедная – худая, маленькая»;

Елена: «Лисы, еноты, волки в отвратительных условиях. Вонь за три километра, площадь клетки – не развернуться. Лиса мечется, кажется, что уже умом тронулась. Хоть медведей пересадили в лучшие условия».

Посетители также делятся фотографиями изнывающих от жары животных:

Также люди рассказывают о ценах. Взрослый входной билет стоит 200 руб. (82 грн по местному курсу на 6.08.2020), детский – 100 руб. (41 грн). Пакет еды – 350 руб. (143 грн).

Своими овощами кормить животных запрещают. «Мы овощи чистые привезли, у нас все забрали, а заставили купить такую фигню», – пишет Анечка.

Комментарий в защиту зоопарка – всего один. «Сделайте что-то лучшее. Люди выживают вместе с животными, не бросили подопечных в боевых действиях, кормят, ухаживают, и вам, злым людям, разрешают на них приехать посмотреть», – считает Андрей.