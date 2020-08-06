«Шахтер» – «Вольфсбург»: «Горняки» выходят в 1/4 финала Лиги Европы

В среду, 5 августа, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА «Шахтер» принимал «Вольфсбург». Первый матч состоялся еще в марте в Германии и завершился победой «горняков» (2:1), а второго поединка из-за пандемии COVID-19 пришлось ждать почти пять месяцев. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

За это время команда Луиша Каштру успела выиграть чемпионство, а последние две с половиной недели посвятить подготовке к евротурниру. «Вольфсбург» свой заключительный официальный матч провел 40 дней назад, завершив сезон в Бундеслиге на седьмой позиции. В стартовом составе «оранжево-черных» отметим выход слева в обороне Николая Матвиенко (пару центрбеков составили Сергей Кривцов и Давид Хочолава).

«Горняки» начали матч уверенным контролем мяча и в первом тайме выглядели намного интереснее оппонента, создав немало опасных моментов у ворот Кастельса. В дебюте голкипер немцев выручил после дальнего удара Патрика, затем защитники гостей не позволили пробить Марлосу из пределов штрафной и блокировали попытку Мораеса. «Вольфсбург» ответил острым прострелом от Виктора, но Гинчек и Брекало не разобрались, кому замыкать. И все-таки ближе к забитому мячу были именно «оранжево-черные»: Марлос раскрутил в штрафной соперника и пробил в ближний угол – гостей спасла штанга! Следом мог открывать счет Матвиенко, однако на его удар с лета среагировал Кастельс. Не повезло и Мораесу, который завершал классную комбинацию партнеров, но пробил немного неточно. На перерыв команды ушли без голов.

Вторая половина стартовала с очередной серии опасных моментов от «Шахтера». Марлос протащил мяч в штрафную и отдал правее на Мораеса – удар Жуниора в упор пришелся в голкипера. Потянул Кастельс и дальний выстрел самого Марлоса, а вот Тайсон просто обязан был забивать после выхода один на один – в сантиметрах от штанги. Гости свои возможности получили после двух заработанных штрафных: в обоих случаях спас Андрей Пятов, потянув мощнейшие удары Брекало. В середине тайма команды обменялись не голами, а удалениями. На 68-й минуте арбитр показал прямую красную карточку Хочолаве, а через несколько минут уравнял составы, удалив за повторное грубое нарушение Брукса. На 77-й минуте Луиш Каштру выпустил на поле Соломона, который тут же своим ускорением создал остроту у чужих ворот. А развязка наступила в самой концовке: Манор стянул на себя троих игроков «Вольфсбурга» и нашел свободного Додо, бразилец прострелил, а Мораес в касание вколотил мяч в сетку. В компенсированное время уже сам Соломон отличился с передачи Коноплянки, а спустя две минуты Мораес поставил восклицательный знак: перехватил мяч на чужой половине, реализовал выход один на один и оформил дубль!

3:0 в Киеве и 5:1 по сумме двух игр. «Шахтер» побеждает «Вольфсбург» и в 1/4 финала встретится с «Базелем» или «Айнтрахтом». Соперник определится 6 августа. Четвертьфинальное одноматчевое противостояние пройдет 11 августа в Германии.

«Шахтер» (Донецк) – «Вольфсбург» (Вольфсбург) – 3:0 (0:0)

Киев, НСК «Олимпийский», без зрителей

Голы: 1:0 Мораес (89), 2:0 Соломон (90+1), 3:0 Мораес (90+3)

Удаления: Хочолава (68), Брукс (70)