В 2014 пережили ограбление: Переехавшая к линии фронта семья шьет постельное белье и одежду

В Луганской области семья, переехавшая из Северодонецка в село Боброво, шьет постельное белье и одежду. Их историю рассказали на странице Проекта IOM Ukraine в Facebook.

В 2014 году в Северодонецке был страшный беспорядок, вспоминает 56-летняя Ирина. Именно тогда ограбили ателье, забрав профессиональное оборудование, на котором Ирина не одно десятилетие шила элитные наряды. После этих событий семья переехала в село Боброво, всего в нескольких километрах от линии разграничения.

Женщина пыталась переквалифицироваться, взялась разводить цыплят, пробовала и другую сельскохозяйственную деятельность. Но понемногу вернулась к тому, что любит и хорошо знает.

Раздобыли подержанные бытовые машинки, а рабочие столы «буквально нашли на помойке и привели в порядок». Постепенно к шитью подключилась вся семья. Только шьют теперь не элитные наряды, как прежде, а по большей части постельное белье: платежная способность в регионе в последнее время упала.

О программе МОМ по развитию самозанятости Ирина прочитала на платформе «Гурт». Получила грант – промышленную машинку и оверлок. Такое оборудование работает быстрее, качественнее и без сбоев.

Постепенно возвращаются бывшие заказчики и появляются новые, а доля одежды в ассортименте предприятия растет. Планы у Ирины оптимистичные: вернуть утраченные позиции и выйти на новые.