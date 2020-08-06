На Луганщине обезвредили взрывчатку, заложенную у газопровода

На Луганщине у газопровода обезвредили самодельное взрывное устройство. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Луганской области.

Сообщается, что утром 5 августа в Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение диспетчера аварийной газовой службы о том, что во время обхода газопровода вблизи с. Пурдовка обнаружен предмет похожий на растяжку.

Правоохранители оцепили место происшествия и перекрыли дорожное движение, а специалисты газовой службы остановили подачу газа.

«Во время осмотра территории, взрывотехники обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство», – отметили в пресс-службе.

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания человека, причастного к преступлению.

Решается вопрос о внесении сведений в единый реестр досудебных расследований по ст. 258 УК Украины «Террористический акт».