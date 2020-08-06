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Новый антирекорд: За сутки в Украине CVOID-19 заболели 1 318 человек

06.08.20 09:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 1 318 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 6 августа, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 1 318 человек. Из них 69 детей, а также 67 медработников. Это новый антирекорд Украины. Были госпитализированы 262 человека. Зафиксирован 31 летальный случай. При этом выздоровели 997 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 76 808 человек. Из них 5 387 детей и 8 985 медработников. При этом в целом выздоровели 42 524 человека. Летальных случаев – 1 819», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы во Львовской (197), Харьковской (142), Ивано-Франковской (127) и Одесской (110) областях, а также г. Киеве (180).

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