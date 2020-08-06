В «ЛНР» медики зафиксировали пять новых случаев коронавируса

В «ЛНР» медики зарегистрировали 621 случай заражения коронавирусной инфекцией, за сутки зафиксировали 5 новых случаев. Об этом сегодня, 6 августа, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 09:00 6 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 621», – уверяют в «республике».

«Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 586 человек. За прошедшие сутки летальные исходы не зарегистрированы. С начала пандемии умерли 15 человек», – добавляют в «ЛНР».