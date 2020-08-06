Фокин не будет влиять на решения по Донбассу, – эксперт

Включение бывшего премьер-министра Украины (1991-1992 гг.) Витольда Фокина в Трехстороннюю контактную группу не повлияет на ход переговоров и не принесет каких-то политических решений. Такое мнение выразил политолог Владимир Фесенко в комментарии «Сегодня».

Витольд Фокин, которому в октябре исполнится 88 лет, руководил правительством УССР, а затем первым правительством независимой Украины, вместе с первым президентом Леонидом Кравчуком подписывал в Беловежской пуще соглашении о ликвидации СССР. Фокин с 1993 года руководитель общественной организации Международный фонд гуманитарных и экономических связей Украины с Российской Федерацией, а с начала 2000-х – руководил луганским землячеством в Киеве. «Его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс. Чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут», – пояснил Кравчук предложение привлечь к переговорам Фокина.

Впрочем, эксперты отмечают, что тесные личные связи Фокина с Донбассом, равно как и связи первого президента Украины с российским истеблишментом, остались далеко в прошлом. Владимир Фесенко считает, что бывший премьер вряд ли чем-то поможет переговорам по Донбассу.

«Если говорить о каких-то личных связях, то конечно, украинская делегация в этом потеряла. Леонид Кучма с Борисом Грызловым (глава российской делегации в ТКГ) работали на своих должностях одновременно некоторое время. Трудно сказать, насколько близкими там были контакты, но они были. Но к тому времени Фокин давно был на пенсии, а Леонид Кравчук – просто народным депутатом. Поэтому, когда речь идет о назначении Кравчука, нужно говорить в первую очередь не о связах, а о статусности. Первый президент Украины – это очень высокий статус. Что касается Фокина, то, конечно, это человек с огромным опытом, бывший премьер. Но все это в прошлом. Он, к сожалению, давно оторван от контекста, потому на политические решения влиять не может. Тем более на переговорный процесс. Я не знаю, как он может там помочь», – отмечает Владимир Фесенко.