Сводка из зоны ООС за 5 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксирован 1 обстрел. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Зафиксирована провокация из подствольного гранатомета в районе поселка Шумы (Торецк). Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелы со стороны НВФ не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «украинские военные в прошедшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из стрелкового оружия поселок шахты 6/7 в Горловке. Зафиксированы еще два нарушения условий дополнительных мер контроля и усиления перемирия: проведение инженерных работ вблизи населенного пункта Шумы (Торецк – ред.), а также подрывы взрывных устройств в районе села Старогнатовка».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.