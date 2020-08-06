На Луганщине областные больницы получили 5 аппаратов ИВЛ (Фото)

На Луганщине областные больницы получили 5 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

5 августа председатель облгосадминистрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай передал областной клинической больнице 3 аппарата искусственной вентиляции легких SkanRespiroPlus (производство Италия), а его заместитель Екатерина Безгинская – два аналогичных аппарата областной детской больнице.

«В целом, за средства областного бюджета приобретены 5 аппаратов ИВЛ. Такое оборудование позволит повысить качество высокоспециализированной медицинской помощи и улучшить результат лечения тяжелобольных, особенно сейчас, когда наши медики борются с болезнью COVID-19», – сказал Сергей Гайдай.

Аппараты будут установлены в хирургическом (Рубежное), травматологическом (Лисичанск) и нефрологическом (Северодонецк) отделениях Луганской областной клинической больницы, а также в блоке интенсивной терапии и реанимации инфекционно-диагностического отделения Луганской областной детской клинической больницы.

Также глава области сообщил, что в сентябре планируется получение гуманитарной помощи в виде 100 кислородных концентраторов. «На пути к выздоровлению не всегда нужен аппарат ИВЛ. Это уже самая тяжелая стадия. При легкой стадии можно использовать кислородные концентраторы», – пояснил губернатор.