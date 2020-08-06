Назван лучший игрок матча «Шахтер» – «Вольфсбург»

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес назван лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Вольфсбурга» по версии авторитетного аналитического портала Whoscored. Об этом пишет «Сегодня».

За ответную игру с немецкими «волками» бразильский украинец Жуниор Мораес, забивший в концовке встречи два мяча, получил от Whoscored 9,2 балла. В тройку лучших футболистов поединка на НСК «Олимпийский» вошли также полузащитники «Шахтера» Алан Патрик и Марлос, действия которых оценены в 8,4 балла.

Между тем среди вышедших на замену игроков «Шахтера» высший балл – у израильтянина Манора Соломона (7,6), на счету которого второй гол «горняков», забитый с передачи другого джокера дончан Евгения Коноплянки