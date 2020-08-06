Фонд Рината Ахметова и ДТЭК передали аппарат ИВЛ Городенковской центральной райбольнице

Городенковская центральная районная больница (Ивано-Франковская обл.) получила современный аппарат от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«В рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине" Фонд Рината Ахметова закупил более 200 аппаратов ИВЛ для государственных больниц. Первые приборы были переданы медикам еще в марте. Передача аппаратов продолжается до сих пор. В Украину уже доставлены две крупнейших партии подобного оборудования с начала карантина. Это оборудование передается как в крупные областные клиники, так и совсем небольшие районные больницы. Потому что доступ к качественной медицинской помощи должны иметь все», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Сертификат на аппарат ИВЛ медикам вручил представитель ДТЭК Александр Воронкин.

«Начиная с апреля, мы передали на нужды области почти 14 тысяч экспресс-тестов для диагностики вируса, 12 тысяч защитных костюмов, в июне-июле область получила первые 14 аппаратов ИВЛ. Сейчас прибыла очередная партия – 2 современных аппарата ИВЛ, которые мы передаем в центральные районные больницы Калуша и Городенки. Это медицинское оборудование от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК для Прикарпатья. Мы передаем аппараты ИВЛ как в областные, так и в районные больницы. У всех достаточно разное материально-техническое обеспечение. И мы верим, что эти аппараты помогут медицинским работникам спасти не одну жизнь и после окончания пандемии», – прокомментировал Александр Воронкин.

Директор больницы Александра Косовец в свою очередь отметила важность помощи Фонда:

«От имени медиков и пациентов района благодарю за столь своевременный и необходимый подарок. Практически каждый день реанимация заполняется на 90-100%, и такой аппарат очень нужен пациентам».

К словам благодарности присоединился глава Городенковской райгосадминистрации Владимир Лавасов: «Спасибо за помощь, за новый аппарат ИВЛ. Он даст возможность вылечить многих людей. Вместе мы сможем справиться с эпидемией».

Кроме того, медики отделения интенсивной терапии, которые контактируют с больными коронавирусом, получили комплекты медицинской одежды от Фонда. Она была пошита по специальному заказу.

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

«Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.