Положительных тестов нет: На Луганщине рассказали о ситуации с COVID-19 (Карта)

На Луганщине за минувшие сутки не выявили ни одного нового случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За последние сутки в Луганской области не получено ни одного положительного теста на COVID-19. Подтверждено выздоровление 8 больных (всего – 114)», – говорится в сообщении центра.

Таким образом, по состоянию на 6 августа в Луганской области подтверждены 136 случаев коронавирусной болезни, из них: