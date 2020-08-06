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Положительных тестов нет: На Луганщине рассказали о ситуации с COVID-19 (Карта)

06.08.20 11:49
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников

На Луганщине за минувшие сутки не выявили ни одного нового случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За последние сутки в Луганской области не получено ни одного положительного теста на COVID-19. Подтверждено выздоровление 8 больных (всего – 114)», – говорится в сообщении центра.

Таким образом, по состоянию на 6 августа в Луганской области подтверждены 136 случаев коронавирусной болезни, из них:

  • выздоровели – 114 человек;
  • продолжает лечение – 21 человек (9 человек – в больницах, 12 человек – амбулаторно);
  • умер – 1 человек.

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