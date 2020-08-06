Лукашенко хочет, чтобы в ситуации с наемниками разбирались генпрокуроры Украины, Беларуси и РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными наемниками «группы Вагнера». Об этом сегодня, 6 августа, Лукашенко заявил на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании, передает белорусская «БелТА».

«Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых "33 богатырей" (задержанные в Беларуси члены частной военной компании, – ред.), я попрошу генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, СМИ об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем», – сообщил Лукашенко.

Он поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России. «Все же озабочены этой проблемой, серьезная проблема. Положите втроем (генеральные прокуроры – ред.) перед собой международные договоры и соглашения с Российской Федерацией и Украиной и которые мы подписали в многостороннем плане, мы же обязательства взяли на себя и в этой ситуации тоже, наши законы. Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей: вот документы, информация – на стол. Втроем решите», – сказал президент Беларуси.

Он добавил, что если «не приедут – вопрос решим мы, без них».

«Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора… Мы решим эту проблему. Никакой политизации быть не должно», – подчеркнул Лукашенко.

Резюмируя, Александр Лукашенко еще раз отметил, что генеральным прокурорам Беларуси, России и Украины нужно собраться и вместе во всем разобраться.

Напомним, Александр Лукашенко сообщал, что в вопросе задержанных в Беларуси наемников российской частной военной компании «Вагнер» Минск будет сотрудничать как с Москвой, так и с Киевом.

Как сообщалось ранее, в ходе телефонной беседы Владимир Зеленский выразил надежду, что Беларусь передаст Украине всех подозреваемых в террористической деятельности на Донбассе.

Как сообщалось ранее, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика (плюс одного в Гомельской области) российской частной военной компании Вагнера. Среди задержанных также были лица, воевавшие на Донбассе. Также есть выходцы из Донецкой области. Украина требует экстрадицию украинских граждан, которые есть среди задержанных. Россия же утверждает, что наемники – граждане РФ и настаивает на их освобождении.

Отметим, ЧВК Вагнера (ЧВК «Вагнер», «группа Вагнера») – неофициальное российское вооруженное формирование. ЧВК не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а ее бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 июля 2020 года заявил, что не знает «что такое ЧВК "Вагнер"», и что не слышал о существовании в РФ частных военных компаний.

С 2014 года группа действует на территории Украины, воюя на стороне «Л-ДНР», а также в Сирии и иных странах.

«Вагнер» – позывной одного из организаторов группы, российского офицера спецназа ГРУ, подполковника запаса Дмитрия Уткина. Хотя истинным «владельцем» группы называют петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.