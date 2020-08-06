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Донетчина к 1 сентября получит 19 новых школьных автобусов

06.08.20 11:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Учреждения образования Донетчины к 1 сентября получат 19 школьных автобусов. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге в Краматорске, сообщает «Голос Украины».

«Заключено договоров на общую сумму 34,4 млн грн. 10 автобусов уже поступили, а 9 получим вскоре», – сказал Кириленко.

Глава области также выразил надежду, что новый учебный год в Донецкой области начнется 1 сентября, учитывая то, что регион находится в зеленой зоне по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

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